Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το Πάσχα αν την εφαρμόσει και η Ρωσία, λέει ο Ζελένσκι
Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι σχετική πρόταση είχε ήδη γίνει από το Κίεβο
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε αργά την Πέμπτη ότι η χώρα του είναι διατεθειμένη να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ενόψει του Σαββατοκύριακου του Πάσχα, θυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει εκεχειρία το διήμερο αυτό.
«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα. Είχαμε προτείνει κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα φέτος και θα ενεργήσουμε αναλόγως. Ο κόσμος χρειάζεται να γιορτάσει το Πάσχα χωρίς απειλές και να υπάρξει αληθινή πρόοδος προς την ειρήνη και η Ρωσία έχει την ευκαιρία να μην ξαναρχίσει τις επιδρομές και μετά το Πάσχα», ανέφερε ο Ζελένσκι μέσω X.
Νωρίτερα, το Κρεμλίνο έδωσε διαταγή στα ρωσικά στρατεύματα να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός διάρκειας 32 ωρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα