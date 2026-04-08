Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική» την παύση πυρός στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας παράλληλα την ένταξη και του Λιβάνου στη συμφωνία – Προσδοκίες για μείωση στις τιμές καυσίμων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε σήμερα «εξαιρετικά θετική» την παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωσή του λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Αμυνας στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περίπου 15 χώρες κινητοποιούνται στο πλαίσιο μιας καθαρά αμυντικής αποστολής, ούτως ώστε, σε συνεργασία με το Ιράν, να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε επισης εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στον Λίβανο και επανέλαβε ότι η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στην παύση πυρός. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ωστόσο ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη. Στον απόηχο της συμφωνίας για την παύση πυρός, το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε άνοδο κατά 1,53% ενώ, όπως δήλωσε η Ένωση των βιομηχανιών πετρελαίου της Γαλλίας, μέσα στις επόμενες ημέρες η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από 5 ως 10 λεπτά.

Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος συναντάται σήμερα στο Ελιζέ με την Σεσίλ Κόλερ και τον Ζακ Παρί, οι οποίοι ήταν όμηροι στην Τεχερανη και ελευθερώθηκαν χθες από τις ιρανικές αρχές.

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

