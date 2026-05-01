Η ΕΥΔΑΠ επεκτείνεται γεωγραφικά και συνενώνει 50 παρόχους εκτός Αττικής
Νέο τοπίο στη διαχείριση νερού-Το σχέδιο σύνδεσης της Ψυτάλλειας με την Ρεβυθούσα, η κάθοδος στο Ελληνικό και ένας αργός διαγωνισμός για τη λειψυδρία
Η επικείμενη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ στις τρεις νέες περιφερειακές ενότητες, της Εύβοιας, της Βοιωτίας και της Φωκίδας προβλέπεται να οδηγήσει στην απορρόφηση περίπου 50 παρόχων ύδρευσης και άρδευσης και συνιστά μια από τις πιο μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν επιχειρηθεί στον κλάδο του νερού στην Ελλάδα.
Το εγχείρημα, στο οποίο αναφέρθηκε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χάρης Σαχίνης κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025, συνιστά τη μετάβαση από ένα κατακερματισμένο σύστημα πολλών μικρών φορέων σε ένα πιο συγκεντρωμένο και τεχνολογικά εξελιγμένο μοντέλο διαχείρισης υδάτων.
Η πρόκληση ξεκινά από το εύρος της επέκτασης καθώς φορείς με διαφορετικά χαρακτηριστικά, καλούνται να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο σχήμα. Οι μισοί εξ αυτών προέρχονται από δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης (ΔΕΥΑ) ενώ οι υπόλοιποι σχετίζονται με αρδευτικά δίκτυα, κάτι που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση πολυπλοκότητας, καθώς η διαχείριση του νερού για αγροτική χρήση έχει διαφορετικές απαιτήσεις από την αστική ύδρευση. Με την απορρόφηση νέων περιοχών αναμένεται αύξηση κατά 10% της πελατειακής βάσης της ΕΥΔΑΠ.
