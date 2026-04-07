Επτά νεκροί, ανάμεσα τους δύο παιδιά, σε πλήγματα σε Ουκρανία και Ρωσία

, σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ενώ τέΕπίθεση με «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ()» έπληξε την περιοχή Αλεξαντρόφσκι, στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ, βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Αβντέεφ.«Ένα από τα drones έπληξε ένα κτίριο με δύο διαμερίσματα. Δύο ενήλικοι και ο γιος τους σκοτώθηκαν. Η πεντάχρονη κόρη τους κατάφερε να επιζήσει» και νοσηλεύεται με εγκαύματα, έγραψε ο Αβντέεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά, είχε δηλώσει ότι το αγόρι που σκοτώθηκε ήταν επτά ετών, ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε με νεότερο μήνυμά του ότι είχε γεννηθεί το 2014.Σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων από εκεί, στη, πλήγμα με ρωσικόκαι προκάλεσε τον, δήλωσε σήμερα η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.«Ο εχθρός επιτέθηκε σε λεωφορείο με drone στο κέντρο της Νικόπολης... Δεν ήταν τυχαίο πλήγμα. Ήταν μια εσκεμμένη ενέργεια τρόμου κατά αμάχων», κατήγγειλε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάνζα.Νωρίτερα, επίσης στην ίδια περιφέρεια, ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε ένα παιδί 11 ετών και προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ανθρώπων στην Ποκρόφσκα, σύμφωνα με τον Ουκρανό κυβερνήτη, που πρόσθεσε ότι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στο Πάβλογκραντ.Άμαχοι χάνουν τη ζωή τους στην Ουκρανία σε ρωσικούς βομβαρδισμούς σχεδόν σε καθημερινή βάση από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Σε αντίποινα, το Κίεβο πλήττει ενεργά το ρωσικό έδαφος, επίσης προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων.Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι η Μόσχα εξαπέλυσε 110 drones κατά της χώρας στη διάρκεια της περασμένης νύχτας και ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε 77 από αυτά. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο Tass, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 45 ουκρανικά drones πάνω από τη χώρα στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.