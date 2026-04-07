Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Θανατική ποινή σε 9 αστυνομικούς στην Ινδία που βασάνισαν και σκότωσαν στο ξύλο πατέρα και γιο
Στη σπάνια αυτή απόφαση που εκδόθηκε χθες, Δευτέρα, δικαστής έκρινε τους εννέα κατηγορούμενους ενόχους για βασανιστήρια και φόνο και τους επέβαλε τη μέγιστη ποινή.
Ο 58χρονος Π. Τζαγιαράι και ο 31χρονος γιος του Τζ. Μπένικς συνελήφθησαν στις 19 Ιουνίου του 2020 από την αστυνομία επειδή δεν έκλεισαν το κατάστημά τους τηλεφωνίας στην πόλη Σαντανκουλάμ ώστε να τηρήσουν εντολή για λοκντάουν που είχαν εκδώσει οι ινδικές αρχές.
In a landmark judgement, the honourable First Additional District and Sessions Judge of Madurai, G Muthukumaran pronounced death penalty for all nine policemen in the Jeyaraj and Beniks custodial torture and death case.
Αφού οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, οι δύο συλληφθέντες ξυλοκοπήθηκαν άσχημα και υπέστησαν βασανιστήρια από αρκετούς αστυνομικούς. Ο πατέρας υπέκυψε στα τραύματά του δύο ημέρες αργότερα, και ο γιος του την επομένη, υπενθύμισε η ομοσπονδιακή εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας (CBI) σε ανακοίνωσή της.
«Η CBI υπενθύμισε κατά την ακρόαση ότι τα εγκλήματα αυτά συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που συγκλόνισε τη συνείδηση όλης της κοινωνίας», υπογράμμισε η CBI, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τις ποινές που ανακοινώθηκαν.
Madurai court orders death penalty to all 9 accused in Sathankulam father-son custodial death case.
Family says 'this order will ensure no other family will suffer like us'.
Η θανατική ποινή σπάνια εκτελείται στην Ινδία.
Οι πιο πρόσφατες εκτελέσεις είχαν γίνει τον Μάρτιο του 2020. Η θανατική ποινή είχε εφαρμοστεί τότε σε 4 άνδρες που είχαν κριθεί ένοχοι για τον βιασμό και τον φόνο μιας νεαρής γυναίκας, οκτώ χρόνια νωρίτερα, σε λεωφορείο της πρωτεύουσας της χώρας, του Νέου Δελχί, σε ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει την Ινδία.
