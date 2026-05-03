Κινητοποίηση στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές που χάθηκαν στον Παντοκράτορα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Συναγερμός Δάσος

Κινητοποίηση στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές που χάθηκαν στον Παντοκράτορα, δείτε βίντεο

Εντοπίστηκαν και οι δύο καλά στην υγεία τους

Κινητοποίηση στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές που χάθηκαν στον Παντοκράτορα, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός στην Κέρκυρα για δύο περιπατητές από την Ελλάδα που έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στην περιοχή του Παντοκράτορα.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:



Οι περιπατητές είχαν από την πρώτη στιγμή επικοινωνία με τους διασώστες.  μέσως κινητοποιήθηκαν οχήματα της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ ΠΣ που έκανε χρήση drone.

Αφού εντοπίστηκαν και προσεγγίστηκαν, οι περιπατητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, λίγο μετά τις 17:30 σήμερα.

Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης