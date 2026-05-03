Βίντεο: Συνελήφθη Ρουμάνα που ρήμαζε καταστήματα καλλυντικών στο Λονδίνο, πάνω από 100.000 λίρες η λεία της
ΚΟΣΜΟΣ
Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξία των κλοπιμαίων από μία και μόνο «εξόρμηση» έφτανε ακόμη και τις 5.000 λίρες - Κατά την απολογία της ισχυρίστηκε ότι ενεργούσε κατ’ εντολή τρίτων

Στα «δίχτυα» των Αρχών έπεσε μια 25χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται ότι βρισκόταν πίσω από εκτεταμένο κύκλωμα κλοπών σε καταστήματα καλλυντικών στο Λονδίνο, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 100.000 λίρες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Daily Mail  η νεαρή δρούσε συστηματικά για διάστημα περίπου εννέα μηνών, βάζοντας στο στόχαστρο προϊόντα υψηλής αξίας από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Μαζί με συνεργούς της, εισερχόταν στα καταστήματα και, εκμεταλλευόμενη στιγμές απουσίας ή διάσπασης της προσοχής του προσωπικού, αφαιρούσε μεγάλες ποσότητες καλλυντικών.

Δείτε βίντεο από την δράση της:



«Ομαδική» δουλειά

Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας της ήταν η ομαδική δράση: μέλη της ομάδας αποσπούσαν την προσοχή των υπαλλήλων και της ασφάλειας, την ώρα που η ίδια γέμιζε τσάντες με προϊόντα από τα ράφια. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αξία των κλοπιμαίων από μία και μόνο «εξόρμηση» έφτανε ακόμη και τις 5.000 λίρες.

Η δράση της καταγράφηκε σε πολλές περιοχές του Λονδίνου, όπως το Ίλινγκ, το Κάμντεν και το Κένσινγκτον, ενώ περιστατικά καταγράφηκαν και εκτός πρωτεύουσας, ακόμη και στην Ουαλία.

Η 25χρονη παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου 14 περιπτώσεις κλοπής, ζητώντας παράλληλα να ληφθούν υπόψη δεκάδες ακόμη υποθέσεις. Το δικαστήριο εκτίμησε τη ζημία σε τουλάχιστον 100.000 λίρες, αν και σύμφωνα με την εταιρεία το ποσό ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Κατά την απολογία της, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη ενεργούσε κατ’ εντολή τρίτων. Το δικαστήριο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου σε όλα τα καταστήματα της συγκεκριμένης αλυσίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2031.
