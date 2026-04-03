Αμπού Ντάμπι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από συντρίμμια βλήματος που έπεσαν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αμπού Ντάμπι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από συντρίμμια βλήματος που έπεσαν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου

Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις

Αμπού Ντάμπι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από συντρίμμια βλήματος που έπεσαν σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας Αιγύπτιος πολίτης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν συντρίμμια από ένα βλήμα που αναχαιτίστηκε έπεσαν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου Χαμπσάν του Αμπού Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον ADMO, τον επίσημο φορέα ενημέρωσης του Αμπού Ντάμπι, ο Αιγύπτιος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εκκένωσης του χώρου. Άλλοι δύο Αιγύπτιοι και δύο Πακιστανοί υπήκοοι τραυματίστηκαν.

Δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στις εγκαταστάσεις μετά την επίθεση, τέθηκαν υπό έλεγχο.

«Σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν στις εγκαταστάσεις και είναι σε εξέλιξη η εκτίμησή τους», πρόσθεσε ο ADMO.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

