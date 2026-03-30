Δείτε βίντεο: Μπουλντόζα εισβάλλει σε υπαίθρια αγορά στο Πεκίνο, τουλάχιστον 13 νεκροί και πολλοί τραυματίες
Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο 29 Μαρτίου στην υπαίθρια αγορά Νταχαντζί, στην περιοχή Φανγκσάν, όταν ένας 50χρονος οδηγός βαρέος οχήματος εισέβαλε σε ώρα που το μέρος ήταν γεμάτο κόσμο
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πολυσύχναστη αγορά στο Πεκίνο, όταν οδηγός μπουλντόζας φέρεται να έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων. Το Σάββατο 29 Μαρτίου στην υπαίθρια αγορά Νταχαντζί, στην περιοχή Φανγκσάν. Αν και οι κινεζικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό, η Sun κάνει λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και πολλούς τραυματίες
Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας άνδρας που οδηγούσε βαρύ μηχάνημα έργου εισέβαλε σε υπαίθρια αγορά γεμάτη κόσμο, παρασύροντας πολίτες και προκαλώντας σκηνές χάους. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί (τοπική ώρα), όπως αναφέρουν κινεζικά μέσα ενημέρωσης.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το όχημα φέρεται να παραβίασε σημείο ελέγχου πριν εισέλθει στον χώρο της αγοράς, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν πολλοί καταναλωτές και πωλητές. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους πεσμένους στο έδαφος ανάμεσα σε κατεστραμμένους πάγκους και εμπορεύματα.
A bulldozer ran over people at a market in Beijing, causing an unknown number of casualties, witnesses say.
Οι πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων παραμένουν συγκεχυμένες, με ορισμένες ανεπιβεβαίωτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Ο οδηγός, ο οποίος φέρεται να είναι άνδρας περίπου 50 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία μετά το περιστατικό.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις κινεζικές αρχές για τον ακριβή αριθμό θυμάτων ή τα κίνητρα του δράστη, ενώ αναφέρεται ότι σχετικές πληροφορίες αφαιρέθηκαν από κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που δυσκολεύει την επιβεβαίωση των στοιχείων.
Αυξημένη παρουσία πολιτών
Η αγορά Νταχαντζί αποτελεί γνωστό εμπορικό σημείο για τους κατοίκους της περιοχής, γεγονός που σημαίνει ότι την ώρα του περιστατικού υπήρχε αυξημένη παρουσία πολιτών. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα έκαναν λόγο για έως και οκτώ ή περισσότερους νεκρούς, ωστόσο τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.