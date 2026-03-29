Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία στο επίκεντρο του πολέμου: Το protothema στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο παλιό λιμάνι του Τελ Αβίβ
Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία στο επίκεντρο του πολέμου: Το protothema στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο παλιό λιμάνι του Τελ Αβίβ
Μικρά παιδιά ντυμένα τσολιαδάκια με την γαλανόλευκη της Ελλάδας στα χέρια βρέθηκαν στο ναό και έψαλλαν μαζί με τους γονείς, τους φίλους αλλά και αγνώστους ομόδοξους τον Εθνικό μας ύμνο
Στην Τζάφα το παλιό λιμάνι του Τελ Αβίβ ανάμεσα σε δύο τζαμιά και πάνω από τον αρχαίο φάρο στέκει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η καρδιά της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας συνεχίζει να χτυπά παρά την εμπόλεμη κατάσταση και η λειτουργία σήμερα έφερε στον ναό όχι μόνο Έλληνες αλλά όλη την κοινότητα ορθοδόξων της περιοχής.
Μικρά παιδιά ντυμένα τσολιαδάκια με την γαλανόλευκη της Ελλάδας στα χέρια βρέθηκαν στο ναό και έψαλλαν μαζί με τους γονείς, τους φίλους αλλά και αγνώστους ομόδοξους τον Εθνικό μας ύμνο.
Η σημερινή τελετή έγινε και με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που δεν ήταν δυνατό να τελεστεί ανήμερα της Εθνικής μας επετείου καθώς οι βαλλιστικοί πύραυλοι από την πλευρά του Ιράν έχουν θέσει σε συναγερμό τις ισραηλινές αρχές και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι εξόχως αυστηρά.
Είναι τα ίδια πρωτόκολλα που φαίνεται πως δημιουργούν σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα.
Εκατοντάδες πιστοί πέρα από το «παρών» στην λειτουργία έστειλαν και ένα μήνυμα στην Ελλάδα τονίζοντας πως ο πόλεμος που μαίνεται από το 2023 πρέπει να τελειώσει και πως η πατρίδα μας είναι πάντοτε κοντά καθώς την έχουν στην καρδιά και την σκέψη τους.
Παρούσα και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ, κυρία Μάγια Σολωμού η οποία και σημείωσε πως ο φετινός εορτασμός της 25ης αν και δεν έγινε με την λαμπρότητα που έπρεπε, στέλνει μήνυμα ειρήνης τόσο στην χώρα μας όσο και στον κόσμο.
Μικρά παιδιά ντυμένα τσολιαδάκια με την γαλανόλευκη της Ελλάδας στα χέρια βρέθηκαν στο ναό και έψαλλαν μαζί με τους γονείς, τους φίλους αλλά και αγνώστους ομόδοξους τον Εθνικό μας ύμνο.
Η σημερινή τελετή έγινε και με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου που δεν ήταν δυνατό να τελεστεί ανήμερα της Εθνικής μας επετείου καθώς οι βαλλιστικοί πύραυλοι από την πλευρά του Ιράν έχουν θέσει σε συναγερμό τις ισραηλινές αρχές και τα πρωτόκολλα ασφαλείας είναι εξόχως αυστηρά.
Είναι τα ίδια πρωτόκολλα που φαίνεται πως δημιουργούν σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με την τελετή της αφής του Αγίου Φωτός από τον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα.
Εκατοντάδες πιστοί πέρα από το «παρών» στην λειτουργία έστειλαν και ένα μήνυμα στην Ελλάδα τονίζοντας πως ο πόλεμος που μαίνεται από το 2023 πρέπει να τελειώσει και πως η πατρίδα μας είναι πάντοτε κοντά καθώς την έχουν στην καρδιά και την σκέψη τους.
Παρούσα και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ, κυρία Μάγια Σολωμού η οποία και σημείωσε πως ο φετινός εορτασμός της 25ης αν και δεν έγινε με την λαμπρότητα που έπρεπε, στέλνει μήνυμα ειρήνης τόσο στην χώρα μας όσο και στον κόσμο.
