Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Το Μεξικό καταγγέλλει τον θάνατο υπηκόου του σε χώρο κράτησης της ICE στις ΗΠΑ
Το Μεξικό καταγγέλλει τον θάνατο υπηκόου του σε χώρο κράτησης της ICE στις ΗΠΑ
Ο αριθμός των Μεξικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ κρατούνταν από την ICE έφθασε τους 14
Η κυβέρνηση του Μεξικού καταδίκασε τον θάνατο υπηκόου της χώρας, κρατούμενου από την αμερικανική αστυνομία μετανάστευσης (ICE), και απαίτησε να διενεργηθεί έρευνα για τις «σοβαρές παραλείψεις» στο κέντρο κράτησης όπου βρισκόταν ο μετανάστης.
Με τον νέο θάνατο, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο αριθμός των Μεξικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ κρατούνταν από την ICE ή σε αντιμεταναστευτικές εφόδους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ έφθασε τους 14.
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε αντιμεταναστευτική σταυροφορία αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025.
Ο πιο πρόσφατος θάνατος καταγράφτηκε στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τετάρτης. Ο άνδρας κρατείτο σε κέντρο στην Αντελάντο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Βίκτορβιλ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ανέφερε το μεξικανικό υπουργείο.
Το υπουργείο σημείωσε πως καλεί τις Αρχές των ΗΠΑ να διασφαλίσουν πως «δεν θα επαναληφθούν τέτοιες οικτρές υποθέσεις» και ζήτησε «άμεση επιθεώρηση στο κέντρο της Αντελάντο, εξαιτίας των σοβαρών παραλείψεων και τον προφανών ανεπαρκειών στην παροχή ιατρικής φροντίδας στους ανθρώπους υπό κράτηση σε αυτό».
Την Τετάρτη, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ αξίωσε να «γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα» των μεταναστών κι επέμεινε πως «δεν συμφωνούμε με αυτές τις μορφές κράτησης».
Το 2025, τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ βρίσκονταν στα χέρια της ICE, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό από το 2004, τη χρονιά που ακολούθησε την ίδρυση της συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας.
Με τον νέο θάνατο, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο αριθμός των Μεξικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ κρατούνταν από την ICE ή σε αντιμεταναστευτικές εφόδους κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ έφθασε τους 14.
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε αντιμεταναστευτική σταυροφορία αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025.
Ο πιο πρόσφατος θάνατος καταγράφτηκε στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τετάρτης. Ο άνδρας κρατείτο σε κέντρο στην Αντελάντο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Βίκτορβιλ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ανέφερε το μεξικανικό υπουργείο.
Το υπουργείο σημείωσε πως καλεί τις Αρχές των ΗΠΑ να διασφαλίσουν πως «δεν θα επαναληφθούν τέτοιες οικτρές υποθέσεις» και ζήτησε «άμεση επιθεώρηση στο κέντρο της Αντελάντο, εξαιτίας των σοβαρών παραλείψεων και τον προφανών ανεπαρκειών στην παροχή ιατρικής φροντίδας στους ανθρώπους υπό κράτηση σε αυτό».
Την Τετάρτη, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ αξίωσε να «γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα» των μεταναστών κι επέμεινε πως «δεν συμφωνούμε με αυτές τις μορφές κράτησης».
Το 2025, τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν ενώ βρίσκονταν στα χέρια της ICE, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό από το 2004, τη χρονιά που ακολούθησε την ίδρυση της συγκεκριμένης αστυνομικής υπηρεσίας.
