CBS: Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του έχουν ενημερωθεί πως θα λάβουν σήμερα την αντιπρόταση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων
CBS: Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του έχουν ενημερωθεί πως θα λάβουν σήμερα την αντιπρόταση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων

Πυρετός διαβουλεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν, καθώς μετράμε αντίστροφα για τη λήξη του τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ

CBS: Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του έχουν ενημερωθεί πως θα λάβουν σήμερα την αντιπρόταση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων
Η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο 15 σημείων που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων που μίλησαν στο CBS News, την ώρα που οι επαφές συνεχίζονται μέσω διαμεσολαβητών λόγω της απουσίας επίσημων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ενημερωθεί ότι η ιρανική αντιπρόταση ενδέχεται να κατατεθεί μέσα στην ημέρα μέσω ενδιάμεσων συνομιλητών.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε χθες ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε στην Τεχεράνη, μέσω του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή, ένα σχέδιο 15 σημείων για πιθανή συμφωνία ειρήνης. Περιφερειακή πηγή ανέφερε στο CBS News ότι το Πακιστάν διατηρεί απευθείας επαφή με τον πυρήνα του συστήματος ασφάλειας του Ιράν που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στη χώρα, και όχι μόνο με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ομάδα κορυφαίων συμβούλων στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ομάδα κορυφαίων συμβούλων του συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καθώς και ο Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος και γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Ρούμπιο ανέφερε την Πέμπτη ότι «χώρες – διαμεσολαβητές» μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας ότι «έχει σημειωθεί κάποια συγκεκριμένη πρόοδος». Όπως πρόσθεσε, η αυξημένη ενεργειακή δραστηριότητα που παρατηρείται στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί ένδειξη θετικών εξελίξεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε: «Πρόκειται για ευαίσθητες διπλωματικές συνομιλίες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω των μέσων ενημέρωσης. Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ και οι διαπραγματευτές του εξερευνούν αυτή τη νέα δυνατότητα διπλωματίας, η επιχείρηση Operation Epic Fury συνεχίζεται χωρίς διακοπή για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων που έχουν τεθεί από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και το Πεντάγωνο».

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διαθέτει αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της αποστολής της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, η οποία ωστόσο αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει διπλωματικές διεργασίες.

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

