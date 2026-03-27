Reuters: Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την καταστροφή μόνο του ενός τρίτου του πυραυλικού οπλοστασίου της Τεχεράνης

Η κατάσταση για άλλο ένα τρίτο του οπλοστασίου παραμένει ασαφής - Παρόμοια η εικόνα και για τα drones της Τεχεράνης





Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η κατάσταση ενός ακόμη τρίτου του οπλοστασίου παραμένει ασαφής, ωστόσο οι βομβαρδισμοί πιθανότατα προκάλεσαν ζημιές, καταστροφή ή εγκλωβισμό πυραύλων σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια. Οι πληροφορίες δόθηκαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης του θέματος.







Η συγκεκριμένη αποτίμηση, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, υποδηλώνει ότι, παρότι η πλειονότητα των



Οι εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Πέμπτη ανέφερε ότι το Ιράν έχει απομείνει με «πολύ λίγους πυραύλους». Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να αναγνωρίζει την απειλή που εξακολουθούν να συνιστούν οι εναπομείναντες ιρανικοί πύραυλοι και drones για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ με στόχο την προστασία του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια οικονομία.



Reuters, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης μέσω ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές κατά μήκος του Στενού.



«Το πρόβλημα με τα Στενά είναι το εξής: ας υποθέσουμε ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά και λέμε ότι καταστρέψαμε το 99% των πυραύλων τους. Το 1% είναι απαράδεκτο, γιατί το 1% είναι ένας πύραυλος που μπορεί να πλήξει το κύτος ενός πλοίου αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη.



Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.



Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μούλτον, βετεράνος των Πεζοναυτών που έχει υπηρετήσει σε τέσσερις αποστολές στο Ιράκ, αρνήθηκε να σχολιάσει ευθέως τα ευρήματα του Reuters, ωστόσο αμφισβήτησε τις δηλώσεις Τραμπ σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο ιρανικό οπλοστάσιο.



«Αν το Ιράν ενεργεί με στρατηγική σκέψη, τότε έχει διατηρήσει μέρος των δυνατοτήτων του – δεν χρησιμοποιεί όλα όσα διαθέτει και ενδέχεται να αναμένει την κατάλληλη στιγμή», δήλωσε ο Μούλτον.



Βασικός στόχος η εξουδετέρωση των πυραύλων



Κλείσιμο CENTCOM) ανέφερε ότι η επιχείρηση, με την επίσημη ονομασία «Epic Fury», εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό ή ακόμη και ταχύτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί πριν από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.



Σύμφωνα με την CENTCOM, οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους έως την Τετάρτη, ενώ έχει βυθιστεί το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού. Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει δημοσιοποιήσει εικόνες από επιθέσεις σε εργοστάσια παραγωγής οπλικών συστημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική δεν περιορίζεται στην καταστροφή αποθεμάτων πυραύλων και drones, αλλά επεκτείνεται και στη βιομηχανία που τα κατασκευάζει.



Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση δεν έχει διευκρινίσει το ακριβές ποσοστό της ιρανικής πυραυλικής ή μη επανδρωμένης ισχύος που έχει καταστραφεί.



Πηγές αναφέρουν ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στην αποτίμηση των ζημιών είναι η αβεβαιότητα για τον αριθμό των πυραύλων που βρίσκονταν σε υπόγεια καταφύγια πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημη εκτίμηση για το μέγεθος του ιρανικού οπλοστασίου πριν από τη σύγκρουση, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται από 2.500 πυραύλους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.



Το Ιράν συνεχίζει επιθέσεις στην ευρύτερη γειτονιά



Παρά τον υψηλό ρυθμό αμερικανικών πληγμάτων, το Ιράν έχει αποδείξει ότι εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές δυνατότητες. Μόνο την Πέμπτη εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και 11 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.



Παράλληλα, παρουσίασε νέες επιχειρησιακές δυνατότητες. Την προηγούμενη εβδομάδα, ιρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.



Η Νικόλ Γκραγιέφσκι, ειδικός στα ιρανικά πυραυλικά συστήματα και στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να έχει υπερεκτιμήσει την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών πληγμάτων. Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι το Ιράν συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις από τη στρατιωτική εγκατάσταση Μπιντ Κανέ, η οποία έχει δεχθεί εκτεταμένους βομβαρδισμούς, υποδηλώνει ότι οι επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας δεν έχουν εξουδετερωθεί πλήρως.



«Το γεγονός ότι κατάφεραν να διατηρήσουν αυτή τη δυνατότητα δείχνει, κατά τη γνώμη μου, ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να υπερεκτίμησαν την επιτυχία της επιχείρησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει περίπου το 30% των πυραυλικών δυνατοτήτων του.



Σύμφωνα με την ίδια, το Ιράν διαθέτει περισσότερες από δώδεκα μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονται εκτοξευτές και πύραυλοι. «Το βασικό ερώτημα είναι αν αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν καταρρεύσει», ανέφερε.



Η πρόκληση των υπόγειων σηράγγων



Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτή μια ακριβής αποτίμηση της ιρανικής πυραυλικής ισχύος, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας για τον αριθμό των πυραύλων που βρίσκονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις και ενδέχεται να παραμένουν προσβάσιμοι. «Δεν γνωρίζω αν θα υπάρξει ποτέ ακριβής αριθμός», δήλωσε.



Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναγνώρισε τη δυσκολία που δημιουργεί το εκτεταμένο δίκτυο υπόγειων σηράγγων του Ιράν, σε δηλώσεις του στις 19 Μαρτίου.



«Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα. Και όπως η Χαμάς με τις σήραγγες στη Γάζα, έχουν διοχετεύσει κάθε βοήθεια, κάθε οικονομικό πόρο, κάθε ανθρωπιστική υποστήριξη σε σήραγγες και πυραύλους», ανέφερε. «Τους εντοπίζουμε μεθοδικά, αμείλικτα και με συντριπτικό τρόπο, όπως καμία άλλη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει, και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποσοστό των πυραύλων ή drones που έχουν καταστραφεί.