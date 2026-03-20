Με 4.000χλμ./ώρα πήγαιναν οι βαλλιστικοί πύραυλοι που κατέρριψαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία

«Πήγαιναν τρεις φορές γρηγορότερα από άλλους πυραύλους» είπε ο Δένδιας - Η Σαουδική Αραβία είχε ζητήσει την επέκταση της κάλυψης μέσω των ελληνικών Patriot μέχρι το 2026

Σημειωτέον ότι οι αμυντικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας κορυφώθηκαν στην αποστολή της Πυροβολαρχίας Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) του αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς PATRIOT, αφού είχαν προηγηθεί κοινές στρατιωτικές δράσεις, όπως οι συνεκπαιδεύσεις στο πλαίσιο των ασκήσεων «Falcon Eye I» και «Falcon Eye II», η ανταλλαγή επισκέψεων των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, η τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα για πρώτη φορά, καθώς και η επανατοποθέτηση Έλληνα Ακολούθου Άμυνας στο Ριάντ, που σηματοδότησαν την αναβάθμιση των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών.