Antipollution Egypt: Στροφή της Διώρυγας του Σουέζ στην «πράσινη» ναυτιλία με νέα υπηρεσία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
Διώρυγα του Σουέζ Ρύπανση Antipollution Egypt

Από τις 15 Απριλίου σε λειτουργία το έργο - Στόχος η μείωση ρύπανσης και η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα

Σε μια σημαντική κίνηση προς τη βιώσιμη ναυτιλία, η Διώρυγα του Σουέζ εισάγει για πρώτη φορά ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων πλοίων, επιχειρώντας να περιορίσει τη ρύπανση σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους θαλάσσιους δρόμους του κόσμου.

Το νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία στις 15 Απριλίου από την Antipollution Egypt, θυγατρική του ελληνικού ομίλου V Group, και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Αιγύπτου. Το έργο έχει ήδη λάβει την έγκριση του Προέδρου Abdel Fattah El-Sisi, γεγονός που δείχνει τη βαρύτητα που αποδίδεται στην πρωτοβουλία.

Για χρόνια, η έλλειψη οργανωμένων υποδομών παραλαβής επικίνδυνων αποβλήτων αποτελούσε αδύναμο σημείο για τη Διώρυγα. Με δεδομένο ότι από εκεί διέρχεται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, η ανάγκη για αυστηρό έλεγχο της ρύπανσης ήταν επιτακτική.


