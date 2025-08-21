Antipollution Egypt: Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων για την Αίγυπτο
Με στόχο να διαμορφώσει μια νέα εποχή στη διαχείριση αποβλήτων, η Antipollution Egypt του Βύρωνα Βασιλειάδη, παρουσίασε το όραμά της για το 2030, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ενός βιώσιμου και καθαρού περιβάλλοντος.
Δρομολογεί ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ολοκληρωμένη συλλογή και διαχείριση τόσο στερεών όσο και υγρών αποβλήτων, αξιοποιώντας έναν στόλο eco-vessels που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με ελάχιστες εκπομπές και μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανάπτυξη του στόλου βασίζεται σε εκτενή ανάλυση δεδομένων αναφορικά με τις πραγματικές ανάγκες της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας έτσι στοχευμένες και αποδοτικές λύσεις που θα καλύψουν κρίσιμα κενά στη διαχείριση αποβλήτων.
