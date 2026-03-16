Ακυβέρνητο στη Μεσόγειο το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με χιλιάδες τόνους LNG: Πλησιάζει τις ακτές της Μάλτας, δείτε βίντεο

Οι αρχές της Μάλτας προετοιμάζουν ήδη σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς μέσα στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου - Το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα