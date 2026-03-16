Ακυβέρνητο στη Μεσόγειο το κατεστραμμένο ρωσικό δεξαμενόπλοιο με χιλιάδες τόνους LNG: Πλησιάζει τις ακτές της Μάλτας, δείτε βίντεο
Οι αρχές της Μάλτας προετοιμάζουν ήδη σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς μέσα στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου - Το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα

Το δεξαμενόπλοιο, Arctic Metagaz, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με ρωσική σημαία και στις 4 Μαρτίου υπέστη σοβαρές ζημιές, εξακολουθεί να πλέει στη Μεσόγειο Θάλασσα και ενδέχεται να πλησιάσει τη Μάλτα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του france24, το ημιβυθισμένο σκάφος μήκους 277 μέτρων βρίσκεται αυτή τη στιγμή κοντά στο ιταλικό νησί Λινόσα και κινείται χωρίς πλήρωμα, παρασυρόμενο από τα θαλάσσια ρεύματα.

Το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) βρισκόταν 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μάλτας.

Οι αρχές της Μάλτας προετοιμάζουν ήδη σχέδιο αντιμετώπισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς μέσα στο πλοίο παραμένουν χιλιάδες τόνοι φυσικού αερίου.

Το κατεστραμμένο σκάφος θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για άλλα πλοία και το περιβάλλον.

Αεροπορικά πλάνα του AFP αποτυπώνουν το πλοίο να έχει γείρει προς τη μία πλευρά, με αρκετά τμήματα του να έχουν σκουριάσει και να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τη φωτιά, καθώς και δύο τρύπες σε κάθε πλευρά στο μέσο του σκάφους.

Το δεξαμενόπλοιο άνοιξε στα δύο ανοικτά των ακτών της Λιβύης

Υπενθυμίζεται ότι το δεξαμενόπλοιο υπέστη σημαντικές ζημιές μετά από έκρηξη στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις λιβυκές αρχές, η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία ότι επιτέθηκε με drone στο συγκεκριμένο πλοίο ανάμεσα στη Μάλτα και τη Λιβύη.

Τα 30 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών.

Η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από επίθεση θαλάσσιου drone της Ουκρανίας, αν και κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Όπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS το δεξαμενόπλοιο Arctic Metagas δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones.

Το πλοίο αναχώρησε από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ και δέχτηκε επίθεση από θαλάσσια drone που εκτοξεύθηκαν από τις ακτές της Λιβύης.

Το πλοίο αυτό είναι πιθανό να ανήκει στη λεγόμενη «σκιά του στόλου» της Ρωσίας, που αποτελείται από πλοία, τα οποία βασίζονται σε αδιαφανή ιδιοκτησία, σημαίες ευκαιρίας και παράτυπες πρακτικές ναυτιλίας για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρά τις δυτικές περιορισμούς.
Σχετικά Άρθρα

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

