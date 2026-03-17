Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστρία Βιέννη

Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη

Άλλο ένα άτομο, ένας 45χρονος άνδρας, έχει τραυματιστεί σοβαρά

Τέσσερις νεκροί από κατάρρευση σκαλωσιάς στη Βιέννη
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε μια σκαλωσιά σε εργοτάξιο, στην αυλή ενός συγκροτήματος κατοικιών στην ένατη συνοικία της Βιέννης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα αίτια της κατάρρευσης και η ακριβής φύση των εργασιών που πραγματοποιούνταν στο σημείο δεν είναι σαφή προς το παρόν, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Το κτίριο είναι παλαιό, τυπικό της περιοχής αυτής, όπου τα περισσότερα χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων είπε ότι άλλο ένα άτομο, ένας 45χρονος άνδρας, έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Ο δρόμος όπου συνέβη το δυστύχημα, η Πορτσελάνγκασε, περνά από την καρδιά της αριστοκρατικής συνοικίας, κοντά στη Γαλλική Σχολή και το κοντινό Μέγαρο Λιχτενστάιν, ένα από τα πολυτελέστερα, ιστορικά παλάτια της πόλης.

Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εργάτες που επέζησαν από το δυστύχημα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

