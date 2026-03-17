Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη «γυναίκα με τα κόκκινα» καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τουρκία Κωνσταντινούπολη Διαδηλώσεις

Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη «γυναίκα με τα κόκκινα» καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επέπληξε την Τουρκία για την ποινή που του επιβλήθηκε το 2015 και επιδίκασε στο θύμα, έπειτα από προσφυγή, αποζημίωση ύψους σχεδόν 12 χιλιάδων ευρώ

Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη «γυναίκα με τα κόκκινα» καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα
4 ΣΧΟΛΙΑ
Την επίπληξη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΕΑΔ) στην Τουρκία προκάλεσε η απόφαση τουρκικού δικαστηρίου να επιβάλει δύο δεκαμηνιαίες ποινές φυλάκισης σε αστυνομικό ο οποίος έριξε χημικά σε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο πάρκο Γκεζί της Κωνσταντινούπολης το 2013.

Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός είχε καταδικαστεί για «εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης» και «επαγγελματικό παράπτωμα», αποφυλακίστηκε αμέσως επειδή έδειξε «καλή διαγωγή», μετά από μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε όπου ο εν λόγω αστυνομικός ψέκαζε με σπρέι πιπεριού μια γυναίκα, την Τζεϊντά Σουνγκούρ, που φορούσε κόκκινο φόρεμα και κρατούσε λευκή τσάντα, η οποία μάλιστα στη φωτογραφία είχε γυρισμένη την πλάτη της. Μάλιστα, η Σουνγκούρ έγινε γνωστή κι ως «Η γυναίκα με το κόκκινο φόρεμα», αποτελώντας σύμβολο αντίστασης στην Τουρκία.

Δείτε τη φωτογραφία

Του επέβαλαν να... φυτέψει 300 δέντρα

Παράλληλα, το ίδιο δικαστήριο του επέβαλε να φυτέψει 300 δέντρα, που θα τα είχε υπό την επίβλεψή του για έξι μήνες.

Το ΕΔΕΑΔ επέκρινε σήμερα την Τουρκία για ανεπαρκή τιμωρία σε βάρος του αστυνιομικού.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας είχε επικυρώσει την ποινή αυτή. Έπειτα από έφεση της Σουνγκούρ, η οποία υποστήριξε ότι ο αστυνομικός δεν είχε λάβει δίκαιη τιμωρία, οι δικαστές του ΕΔΑΔ αποφάνθηκαν ότι η Τουρκία παραβίασε το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο απαγορεύει βασανιστήρια και «απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση».

Κλείσιμο

Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Τουρκία διατάχθηκε να καταβάλει στην αιτούσα 11.900 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικά έξοδα.

Πρωτοφανές κύμα διαμαρτυριών

Υπενθυμίζεται ότι η εκκένωση του πάρκου Γκεζί κλιμακώθηκε σε ένα πρωτοφανές κύμα διαμαρτυριών που κινητοποίησε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ανθρώπους για τρεις εβδομάδες, απαιτώντας την παραίτηση του Ερντογάν, ο οποίος κατηγορήθηκε για αυταρχικές και ισλαμιστικές τάσεις.

Η καταστολή είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ θανάτους, περισσότερους από 8.000 τραυματισμούς και χιλιάδες συλλήψεις.

Η «γυναίκα με τα κόκκινα» κατηγορήθηκε αρχικά για «υποκίνηση σε ανυπακοή στο νόμο», προτού ένας εισαγγελέας αποσύρει τις κατηγορίες λίγους μήνες αργότερα.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης