Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη «γυναίκα με τα κόκκινα» καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επέπληξε την Τουρκία για την ποινή που του επιβλήθηκε το 2015 και επιδίκασε στο θύμα, έπειτα από προσφυγή, αποζημίωση ύψους σχεδόν 12 χιλιάδων ευρώ
Την επίπληξη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΕΑΔ) στην Τουρκία προκάλεσε η απόφαση τουρκικού δικαστηρίου να επιβάλει δύο δεκαμηνιαίες ποινές φυλάκισης σε αστυνομικό ο οποίος έριξε χημικά σε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο πάρκο Γκεζί της Κωνσταντινούπολης το 2013.
Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός είχε καταδικαστεί για «εκ προθέσεως πρόκληση σωματικής βλάβης» και «επαγγελματικό παράπτωμα», αποφυλακίστηκε αμέσως επειδή έδειξε «καλή διαγωγή», μετά από μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε όπου ο εν λόγω αστυνομικός ψέκαζε με σπρέι πιπεριού μια γυναίκα, την Τζεϊντά Σουνγκούρ, που φορούσε κόκκινο φόρεμα και κρατούσε λευκή τσάντα, η οποία μάλιστα στη φωτογραφία είχε γυρισμένη την πλάτη της. Μάλιστα, η Σουνγκούρ έγινε γνωστή κι ως «Η γυναίκα με το κόκκινο φόρεμα», αποτελώντας σύμβολο αντίστασης στην Τουρκία.
Δείτε τη φωτογραφία
Το ΕΔΕΑΔ επέκρινε σήμερα την Τουρκία για ανεπαρκή τιμωρία σε βάρος του αστυνιομικού.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας είχε επικυρώσει την ποινή αυτή. Έπειτα από έφεση της Σουνγκούρ, η οποία υποστήριξε ότι ο αστυνομικός δεν είχε λάβει δίκαιη τιμωρία, οι δικαστές του ΕΔΑΔ αποφάνθηκαν ότι η Τουρκία παραβίασε το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο απαγορεύει βασανιστήρια και «απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση».
Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Τουρκία διατάχθηκε να καταβάλει στην αιτούσα 11.900 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη και δικαστικά έξοδα.
Η καταστολή είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ θανάτους, περισσότερους από 8.000 τραυματισμούς και χιλιάδες συλλήψεις.
Δείτε τη φωτογραφία
İHAM’dan “Kırmızılı Kadın” kararı!— Mekanizma Haber (@MekanizmaHaber) March 17, 2026
Gezi Parkı protestosu sırasında bir polis memuru Ceyda Sungur’a yakın mesafeden biber gazı sıkmış ve fotoğrafı olayların sembollerinden biri hâline gelmişti.
Hatırlanacak olursa polis memuru hakkında disiplin cezası verilmiş, ceza… pic.twitter.com/RdsW4l4xvM
Του επέβαλαν να... φυτέψει 300 δέντραΠαράλληλα, το ίδιο δικαστήριο του επέβαλε να φυτέψει 300 δέντρα, που θα τα είχε υπό την επίβλεψή του για έξι μήνες.
14 Haziran 2013| Ethem Sarısülük, 11 yıl önce bugün Ankara Kızılay Meydanı’nda Gezi Parkı eylemleri sırasında bir polis tarafından güpegündüz başından vurularak katledildi.— Solcu Gazete (@solcugazete) June 14, 2024
Katili olan polise yalnızca 10 bin TL para cezası verildi.
pic.twitter.com/f0BsqxIvju
Πρωτοφανές κύμα διαμαρτυριώνΥπενθυμίζεται ότι η εκκένωση του πάρκου Γκεζί κλιμακώθηκε σε ένα πρωτοφανές κύμα διαμαρτυριών που κινητοποίησε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ανθρώπους για τρεις εβδομάδες, απαιτώντας την παραίτηση του Ερντογάν, ο οποίος κατηγορήθηκε για αυταρχικές και ισλαμιστικές τάσεις.
Η «γυναίκα με τα κόκκινα» κατηγορήθηκε αρχικά για «υποκίνηση σε ανυπακοή στο νόμο», προτού ένας εισαγγελέας αποσύρει τις κατηγορίες λίγους μήνες αργότερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα