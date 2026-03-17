Ο Πούτιν έκανε «ό,τι μπορούσε» για να αποτρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο πρόεδρος της Δούμας
Ο Πούτιν έκανε «ό,τι μπορούσε» για να αποτρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνει ο πρόεδρος της Δούμας
Ο Βιατσεσλάβ Βολοντίν κατηγορεί ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες για άμεση εμπλοκή – «Το ΝΑΤΟ πολεμά εναντίον μας στην Ουκρανία»
Τη θέση ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος της ρωσικής Δούμας, Βιατσεσλάβ Βολοντίν.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία εμπλέκονται άμεσα στην κατάσταση στην Ουκρανία. Και αν δεν υπήρχαν οι ενέργειες των ηγετών τους — του Μπάιντεν, των προκατόχων του Μακρόν και ακόμη και του σημερινού Γάλλου προέδρου, καθώς και των ηγετών της Γερμανίας και της Αγγλίας — δεν θα υπήρχε πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πρόεδρός μας έκανε ό,τι μπορούσε για να τον αποτρέψει», δήλωσε ο Βολοντίν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε έκθεση για τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εθνικής Φρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 215 ετών από τη δημιουργία των σωμάτων επιβολής του νόμου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΝΑΤΟ πολεμά εναντίον μας στην Ουκρανία, όλες οι ξένες χώρες χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο, αλλά εμείς δεν περιοριζόμαστε μόνο στην άμυνα, προχωράμε και σε επιθετικές ενέργειες».
Ο πρόεδρος της Δούμας επανέλαβε ότι, κατά την εκτίμησή του, η Βορειοατλαντική Συμμαχία έχει ενεργό ρόλο στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας πως η Ρωσία όχι μόνο αποκρούει τις επιθέσεις, αλλά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πεδίο.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γερμανία και η Γαλλία εμπλέκονται άμεσα στην κατάσταση στην Ουκρανία. Και αν δεν υπήρχαν οι ενέργειες των ηγετών τους — του Μπάιντεν, των προκατόχων του Μακρόν και ακόμη και του σημερινού Γάλλου προέδρου, καθώς και των ηγετών της Γερμανίας και της Αγγλίας — δεν θα υπήρχε πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πρόεδρός μας έκανε ό,τι μπορούσε για να τον αποτρέψει», δήλωσε ο Βολοντίν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε έκθεση για τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εθνικής Φρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 215 ετών από τη δημιουργία των σωμάτων επιβολής του νόμου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΝΑΤΟ πολεμά εναντίον μας στην Ουκρανία, όλες οι ξένες χώρες χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο, αλλά εμείς δεν περιοριζόμαστε μόνο στην άμυνα, προχωράμε και σε επιθετικές ενέργειες».
Ο πρόεδρος της Δούμας επανέλαβε ότι, κατά την εκτίμησή του, η Βορειοατλαντική Συμμαχία έχει ενεργό ρόλο στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας πως η Ρωσία όχι μόνο αποκρούει τις επιθέσεις, αλλά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο πεδίο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα