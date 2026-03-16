Κονβόι βοήθειας με φορτηγά και θωρακισμένα οχήματα σε χριστιανικά χωριά του Λιβάνου, δείτε τη μεταφορά τροφίμων σε απομονωμένους κατοίκους

Ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφέρης, ακολουθεί από κοντά το κονβόι της ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρει τρόφιμα και καύσιμα στα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου

Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Στην τρίτη εβδομάδα εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τον Λίβανο να βιώνει μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά, φτάνοντας σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις τους 850, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ή εκτοπιστεί από τις εστίες τους.

Η κατάσταση για τους αμάχους γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές και έχουν περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις.

Κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια στα 

Όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδίδει το protothema.gr και ο απεσταλμένος στον Λίβανο, Μαρίνος Αλειφέρης, κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας έφτασε στην πόλη της Τύρου, έχοντας ξεκινήσει την αποστολή του από τη Σιδώνα με τελικό προορισμό τα αποκλεισμένα χωριά νότια της χώρας.

Η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας πραγματοποιήθηκε σε 3 στάδια


Στη Σιδώνα πραγματοποιήθηκε η αρχική συγκέντρωση και καταμέτρηση της βοήθειας, καθώς και ο συντονισμός της αποστολής πριν από την αναχώρηση των φορτηγών.

Πρώτο στάδιο στη Σιδώνα (2)

Η επιχείρηση μεταφοράς της βοήθειας πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Πρώτο στάδιο στη Σιδώνα (1)

Θωρακισμένα οχήματα των Ηνωμένων Εθνών συνοδεύουν το κομβόι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων μέσα από περιοχές που θεωρούνται ευάλωτες ή επικίνδυνες.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τα υπόλοιπα εφόδια θα φτάσουν με ασφάλεια στους κατοίκους που τα έχουν ανάγκη.

Όπως προαναφέρθηκε το κονβόι κατευθύνεται προς χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Δεύτερο στάδιο στην Τύρο

Στόχος της αποστολής είναι να φτάσουν τρόφιμα και καύσιμα στα χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου, όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Πρόκειται για αποκλεισμένα χωριά στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός.

Τρίτο στάδιο (2)


Τρίτο στάδιο


Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι ανάγκες των αμάχων αυξάνονται καθημερινά, ενώ η πρόσβαση σε βασικά αγαθά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη σε πολλές περιοχές της χώρας.

Όπως φαίνεται στα βίντεο του protothema.gr τα οχήματα με την ανθρωπιστική βοήθεια έφτασαν κάτω από χειροκροτήματα στα πρώτα χωριά του νότιου Λιβάνου.

Κονβόι βοήθειας σε χριστιανικά χωριά του Λιβάνου (1)
Κονβόι βοήθειας σε χριστιανικά χωριά του Λιβάνου (2)



Κονβόι βοήθειας με φορτηγά και θωρακισμένα οχήματα σε χριστιανικά χωριά του Λιβάνου
