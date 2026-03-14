Καταρρίφθηκαν 280 ουκρανικά drones από τη Ρωσία το Σάββατο, τα 65 κατευθύνονταν στη Μόσχα
Οι καταρρίψεις έγιναν σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ρωσίας σε περίοδο 10 ωρών, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας

Μονάδες ρωσικής αεράμυνας κατέρριψαν 65 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα το Σάββατο, δήλωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ο Σομπιανίν, σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε ότι τα drones αναχαιτίστηκαν σε διάστημα 11 ωρών, ξεκινώντας περίπου το μεσημέρι (09:00 GMT), σύμφωνα με το Reuters

Ο κυβερνήτης της Μπριάνσκ στα σύνορα με την Ουκρανία, Αλεξάντερ Μπογκόμαζ, ανέφερε στο Telegram ότι μονάδες στην περιφέρειά του κατέρριψαν 128 drones, χωρίς να διευκρινίσει το πότε.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μονάδες αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν 280 ουκρανικά drones το Σάββατο σε διάφορες περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ρωσίας, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 10 ωρών που έληξε στις 21:00.

Οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι είχαν χτυπήσει ένα βασικό εργοστάσιο παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων στην περιοχή του Μπριάνσκ. Ο Μπογκόμαζ ανέφερε ότι επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση, χωρίς να διευκρινίσει ποιος στόχος χτυπήθηκε.

