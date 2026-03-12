Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε συστοιχία drones και εκτοξευτές στο Ιράν, δείτε βίντεο
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε συστοιχία drones και εκτοξευτές στο Ιράν, δείτε βίντεο

Η Πολεμική Αεροπορία εντόπισε στρατιώτες από συστοιχία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ όπλιζαν το αεροσκάφος για άμεση εκτόξευση προς το κράτος του Ισραήλ και τους χτύπησαν, ματαιώνοντας την επίθεσή τους

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε συστοιχία drones και εκτοξευτές στο Ιράν, δείτε βίντεο
Τις επιθέσεις της στα συστήματα πυρός του ιρανικού καθεστώτος εντείνει η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, χτυπώντας περισσότερα από 250 drones, εκτοξευτές και δεκάδες σημεία εκτόξευσης.

Μετά τη ζημιά που έχουν προκαλέσει σε συστοιχία πυραύλων του Ιράν, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν επεκτείνει τις επιθέσεις τους και στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του καθεστώτος τις τελευταίες ημέρες.

Σε ένα από τα κύματα επιθέσεων, η Πολεμική Αεροπορία εντόπισε στρατιώτες από συστοιχία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ όπλιζαν το αεροσκάφος για άμεση εκτόξευση προς το κράτος του Ισραήλ και τους χτύπησαν, ματαιώνοντας την επίθεσή τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει μέχρι στιγμής χτυπήσει περισσότερα από 250 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκτοξευτές και δεκάδες σημεία εκτόξευσης.

Επιπλέον, πολλοί διοικητές και στρατιώτες στη συστοιχία μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ήταν υπεύθυνοι για πολυάριθμες εκτοξεύσεις προς το Κράτος του Ισραήλ έχουν εξοντωθεί.
