Ιφτάρ για Μουσουλμάνους της Νέας Υόρκης πραγματοποίησε ο Ζοχράν Μαμντανί, δείτε βίντεο από γνωστό YouTuber
ΚΟΣΜΟΣ
Ραμαζάνι Ζοχράν Μαμντάνι Νέα Υόρκη

Προσκεκλημένος στην εκδήλωση ένας γνωστός YouTuber αιγυπτιακής καταγωγής που παρέθεσε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό

Εκδήλωση ιφτάρ εν μέσω Ραμαζανίου, πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο Ζοχράν Μαμντανί στη δημαρχιακή κατοικία της Νέας Υόρκης, προσκαλώντας Μουσουλμάνους που ζουν στην ευρύτερη περιοχή.

Ανάμεσά τους ήταν και ένας γνωστός επιχειρηματίας και YouTuber αιγυπτιακής καταγωγής, ο Νασρ Τζάκσον, ο οποίος μοιράστηκε την εμπειρία του αυτή με μια ανάρτηση στο TikTok.

«Τιμή μου που παρευρέθηκα σε ένα ξεχωριστό ιφτάρ με τον Ζοχράν Μαμντανί. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την υπέροχη βραδιά» έγραψε ο YouTuber, ανεβάζοντας και σχετικό βίντεο.

@nasrjackson

Honored to attend a special Iftar with Zohran Mamdani. Thank you for the invitation and the wonderful evening 🌙🤝 i̇ftar #zohran #ramadan #امريكا #egypt

♬ original sound - nasrjackson

Παράλληλα, ο YouTuber έδειξε στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης εκδηλώσεις ιφτάρ που γίνονται στην Αίγυπτο

@nasrjackson

In an exclusive conversation with @zohrankmamdani @nasrjackson @nycmayor every Egyptian should be proud of the greatness their country achieves. AREA NAME is ?, let us know in the comments… #usa #egypt #ramadan #zohranmamdani #nasrjackson

♬ original sound - nasrjackson
