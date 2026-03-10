Ολλανδός πρωθυπουργός: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια μας

Είναι ένα ακόμη μήνυμα ότι μετά τη Γαλλία και την Ελλάδα, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν να εμφανιστούν δημόσια ως μέρος μιας ομπρέλας προστασίας για την Κύπρο