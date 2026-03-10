Γερμανός ΥΠΕΞ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί θα είμαστε παρόντες
Κύπρος Γερμανία

Γερμανός ΥΠΕΞ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί θα είμαστε παρόντες

Η δήλωση του Γιόχαν Βάντεφουλ μετά τη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κόμπο - Έκκληση της Λευκωσίας για ενεργότερο ρόλο της Ευρώπης στην αποκλιμάκωση μέσω διπλωματίας

Γερμανός ΥΠΕΞ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί θα είμαστε παρόντες
Μανώλης Καλατζής
Τη διαβεβαίωση ότι «αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες» έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, μετά τη συνάντηση που είχε στη Λευκωσία με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Από την πλευρά του ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας και ότι η Κύπρος είναι «μέρος των απαντήσεων και όχι μέρος οποιουδήποτε προβλήματος».
Μανώλης Καλατζής
