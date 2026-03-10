Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Γερμανός ΥΠΕΞ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί θα είμαστε παρόντες
Γερμανός ΥΠΕΞ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί θα είμαστε παρόντες
Η δήλωση του Γιόχαν Βάντεφουλ μετά τη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κόμπο - Έκκληση της Λευκωσίας για ενεργότερο ρόλο της Ευρώπης στην αποκλιμάκωση μέσω διπλωματίας
Τη διαβεβαίωση ότι «αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες» έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Johann Wadephul, μετά τη συνάντηση που είχε στη Λευκωσία με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.
Από την πλευρά του ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας και ότι η Κύπρος είναι «μέρος των απαντήσεων και όχι μέρος οποιουδήποτε προβλήματος».
Από την πλευρά του ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στην αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας και ότι η Κύπρος είναι «μέρος των απαντήσεων και όχι μέρος οποιουδήποτε προβλήματος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα