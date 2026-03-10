Γερμανός ΥΠΕΞ: Αν η Κύπρος μας χρειαστεί θα είμαστε παρόντες

Η δήλωση του Γιόχαν Βάντεφουλ μετά τη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Κόμπο - Έκκληση της Λευκωσίας για ενεργότερο ρόλο της Ευρώπης στην αποκλιμάκωση μέσω διπλωματίας