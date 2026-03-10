Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Σειρήνες και αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων στον ουρανό του Τελ Αβίβ, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, περίπου το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που έχει εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ ήταν εξοπλισμένοι με κεφαλές βομβών διασποράς
Νέος συναγερμός για εισερχόμενους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους σήμανε πριν λίγο στο Τελ Αβίβ. Οι σειρήνες ήχησαν, προειδοποιώντας τους κατοίκους να προστατευτούν, ενώ λίγη ώρα αργότερα τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας έπιασαν δουλειά, αναχαιτίζοντας τις πυραυλικές εισβολές της Τεχεράνης.
Στα βίντεο που στέλνει ο απεσταλμένος του protothema στο Ισραήλ, Γιάννης Χαραμίδης, διακρίνεται η αναχαίτιση πυραύλου, ενώ ακούγονται και οι προειδοποιητικές σειρήνες.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, περίπου το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που έχει εκτοξεύσει το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ισραήλ ήταν εξοπλισμένοι με κεφαλές βομβών διασποράς.
Οι κεφαλές των βομβών διασποράς διασκορπίζουν αδιακρίτως δεκάδες υποβόμβες, η καθεμία με αρκετά κιλά εκρηκτικών, σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων. Η αναχαίτιση τέτοιων πυραύλων είναι αποτελεσματική αλλά δύσκολη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι τονίζουν ότι η αεροπορική άμυνα του Ισραήλ δεν είναι απόλυτα ασφαλής.
