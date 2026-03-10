Σειρήνες και αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων στον ουρανό του Τελ Αβίβ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Ιράν Βαλλιστικοί Πύραυλοι Αεράμυνα αναχαιτίσεις Τελ Αβίβ

Σειρήνες και αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων στον ουρανό του Τελ Αβίβ, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, περίπου το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που έχει εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον του Ισραήλ ήταν εξοπλισμένοι με κεφαλές βομβών διασποράς

Σειρήνες και αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων στον ουρανό του Τελ Αβίβ, δείτε βίντεο
Aποστολή σε Ισραήλ - Λίβανο: Γιάννης Χαραμίδης
Νέος συναγερμός για εισερχόμενους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους σήμανε πριν λίγο στο Τελ Αβίβ. Οι σειρήνες ήχησαν, προειδοποιώντας τους κατοίκους να προστατευτούν, ενώ λίγη ώρα αργότερα τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας έπιασαν δουλειά, αναχαιτίζοντας τις πυραυλικές εισβολές της Τεχεράνης.

Στα βίντεο που στέλνει ο απεσταλμένος του protothema στο Ισραήλ, Γιάννης Χαραμίδης, διακρίνεται η αναχαίτιση πυραύλου, ενώ ακούγονται και οι προειδοποιητικές σειρήνες.

Αναχαίτιση πυραύλου στον ουρανό του Τελ Αβίβ

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ λόγω επερχόμενης επίθεσης από βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν



Στο μεταξύ, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, περίπου το 50% των βαλλιστικών πυραύλων που έχει εκτοξεύσει το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ισραήλ ήταν εξοπλισμένοι με κεφαλές βομβών διασποράς.

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ λόγω επερχόμενης επίθεσης από το Ιράν
Κλείσιμο

Οι κεφαλές των βομβών διασποράς διασκορπίζουν αδιακρίτως δεκάδες υποβόμβες, η καθεμία με αρκετά κιλά εκρηκτικών, σε ακτίνα περίπου 10 χιλιομέτρων. Η αναχαίτιση τέτοιων πυραύλων είναι αποτελεσματική αλλά δύσκολη, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι τονίζουν ότι η αεροπορική άμυνα του Ισραήλ δεν είναι απόλυτα ασφαλής.
Aποστολή σε Ισραήλ - Λίβανο: Γιάννης Χαραμίδης

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης