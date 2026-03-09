Έξι νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας από αεροπορικό πλήγμα και πυρά τεθωρακισμένου

Το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Οκτώβριο αλλά η βία συνεχίζεται σχεδόν σε ημερήσια βάση





Ο Μοχάμεντ Αμπού Σέλμια, ο επικεφαλής του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας, δήλωσε ότι τρεις άνδρες







Από την αρχή της αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας κατά του Ιράν σημειώνονται λιγότερες τέτοιου είδους επιθέσεις, αν και οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν αρκετούς Παλαιστινίους την περασμένη εβδομάδα, όπως σημειώνει το Reuters.



Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε δύο μέλη της Χαμάς που ετοιμάζονταν να επιτεθούν σε ισραηλινούς στρατιώτες, χωρίς να δίνει αποδεικτικά στοιχεία. Καμία οργάνωση μαχητών δεν έχει δηλώσει ότι οι άνδρες αυτοί ήταν μέλη της.







Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, πυρά από ισραηλινά τεθωρακισμένα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, δύο γυναίκες -συμπεριλαμβανομένης μιας δημοσιογράφου από την περιοχή- και ένα κορίτσι, και προκάλεσαν τον τραυματισμό 10 άλλων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων παιδιά, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι στο νοσοκομείο Αλ-Άουντα στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ.



Υγειονομικοί δήλωσαν ότι οι οβίδες τεθωρακισμένου έπληξαν καταυλισμό σκηνών, όπου ζούσαν οικογένειες εκτοπισμένων στη δυτική περιοχή της Νουσέιρατ.



Κουβέρτες με κηλίδες αίματος Οπτικό υλικό του Reuters έδειξε Παλαιστίνιους να τριγυρνούν στους καταυλισμούς σκηνών, ελέγχοντας τις ζημιές στα αυτοσχέδια καταλύματά τους, και να δείχνουν κουβέρτες με κηλίδες αίματος, ενώ γυναίκες έκλαιγαν δίπλα σε μια σορό τυλιγμένη με λευκό σάβανο.



«Καθόμασταν στις σκηνές μας και ξαφνικά είδαμε κάτι σαν κόκκινη φωτιά να χτυπά μία, δύο, τρεις φορές. Αρχίσαμε να τρέχουμε χωρίς να ξέρουμε (πού να πάμε)», δήλωσε η Νισρίν Αμπού Σαλούφ, της οποίας η νύφη σκοτώθηκε στο χτύπημα αυτό. «Βρήκα τη νύφη μου στη σκηνή, τη βρήκα με ανοιγμένο το κεφάλι…Ήταν ακόμα νιόπαντρη, το ορκίζομαι, ήταν νιόπαντρη», δήλωσε η ίδια στο Reuters. Κάποια από τα παιδιά της επίσης τραυματίστηκαν.



Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι τουλάχιστον 640 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από τον Οκτώβριο. Το Ισραήλ λέει ότι τέσσερις στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα κατά την ίδια περίοδο.



Η Γάζα έχει καταστραφεί από δύο και πλέον χρόνια ισραηλινής εκστρατείας που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 72.000 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Ο πόλεμος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, όπου οι μαχητές σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν πάνω από 250 ομήρους, σύμφωνα με τον ισραηλινό απολογισμό.