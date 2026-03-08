Τραμπ κατά Στάρμερ: Δεν τα χρειαζόμαστε πια βρετανικά αεροπλανοφόρα για τον πόλεμο κατά του Ιράν, έχουμε ήδη κερδίσει

Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει, γράφει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Βρετανία «σκέφτεται σοβαρά» να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν τα χρειάζονται για να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν.



Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα θυμάται» την έλλειψη βρετανικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.



«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κάποτε μεγάλος σύμμαχός μας, ίσως ο μεγαλύτερος από όλους, τελικά σκέφτεται σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ.



«Δεν πειράζει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πια — αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν σε πολέμους αφού έχουμε ήδη κερδίσει!»



Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ, υπονοώντας αυτή την εβδομάδα ότι συνέβαλε στην «καταστροφή» των παραδοσικά στενών σχέσεων των δύο χωρών, αφού το Λονδίνο μπλόκαρε την αρχική χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για να επιτεθούν στο Ιράν.



Η ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται μετά την ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας το Σάββατο ότι προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο Prince of Wales για πιθανή αποστολή.



Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με την αποστολή του αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Βρετανό αξιωματούχο.



Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να υποστηρίξουν τις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν, λέγοντας ότι έπρεπε να είναι σίγουρος ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση ήταν νόμιμη και καλά σχεδιασμένη.