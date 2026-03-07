Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν ανακοίνωσε το Κουβέιτ

Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται «στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της