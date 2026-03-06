Τραμπ: «Χάσιμο χρόνου» η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων των ΗΠΑ στο Ιράν
Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ότι τυχόν αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος θα απέβαινε σε «καταστροφή» για την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος  ανέφερε πως πρόκειται για «άχρηστο σχόλιο»

Η ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν δεν θα ήταν παρά «χάσιμο χρόνου», έκρινε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News, κρίνοντας πως θα ήταν περιττή.

«Αυτό είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ότι τυχόν αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος θα απέβαινε σε «καταστροφή» για την Ουάσιγκτον, ο κ. Τραμπ αντέταξε πως πρόκειται για «άχρηστο σχόλιο».

Νωρίτερα, ο κ. Αραγτσί είπε --επίσης στο NBC News-- ότι η Τεχεράνη έχει προετοιμαστεί «για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για απόβαση».

«Τους περιμένουμε (σ.σ. τους εχθρούς). Είμαστε βέβαιοι πως θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε και ότι θα πρόκειται για καταστροφή γι’ αυτούς», τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ.
