Τραμπ: «Χάσιμο χρόνου» η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων των ΗΠΑ στο Ιράν

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ότι τυχόν αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος θα απέβαινε σε «καταστροφή» για την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως πρόκειται για «άχρηστο σχόλιο»