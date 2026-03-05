Ρωσία: Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας κατηγορείται για διαφθορά

Ο Τσάλικοφ διετέλεσε πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας από το 2015 έως το 2024, όταν μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς οδήγησε στην σύλληψη στρατηγών, υφυπουργών και πολιτών υπαλλήλων του υπουργείου Άμυνας