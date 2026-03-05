Ρωσία: Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας κατηγορείται για διαφθορά
Ο Τσάλικοφ διετέλεσε πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας από το 2015 έως το 2024, όταν μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς οδήγησε στην σύλληψη στρατηγών, υφυπουργών και πολιτών υπαλλήλων του υπουργείου Άμυνας

Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Ρουσλάν Τσάλικοφ, παραπέμπεται στην δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της υπεξαίρεσης, του ξεπλύματος χρήματος και της δωροληψίας, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας. Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς διώξεων εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματούχων του στρατιωτικού κατεστημένου.

Ο Τσάλικοφ διετέλεσε πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας από το 2015 έως το 2024, όταν μια σειρά υποθέσεων διαφθοράς οδήγησε στην σύλληψη στρατηγών, υφυπουργών και πολιτών που ανήκαν στο πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Άμυνας.

Ένας άλλος υφυπουργός Άμυνας, ο Τιμούρ Ιβανόφ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 13 ετών τον Ιούλιο του 2025.

Ο Τσάλικοφ και ο Ιβανόφ διετέλεσαν υφυπουργοί Άμυνας επί υπουργείας του Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος υπήρξε επί χρόνια στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Σοϊγκού απομακρύνθηκε από την θέση του υπουργού Άμυνας το 2024 και διορίσθηκε γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.
