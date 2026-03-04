Δυσαρέσκεια της Μαδρίτης για τη στάση του Μερτς στη συνάντηση με τον Τραμπ
«Δεν μπορώ να φανταστώ την καγκελάριο Μέρκελ ή τον Σολτς να κάνουν τέτοιες δηλώσεις», είπε ο Ισπανός ΥΠΕΞ
Η Μαδρίτη εξέφρασε στο Βερολίνο την «έκπληξή» της για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο, οι οποίες φαινόταν να υποστηρίζουν την πίεση των ΗΠΑ προς την Ισπανία σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.
«Δεν μπορώ να φανταστώ την καγκελάριο Μέρκελ ή τον Σολτς να κάνουν τέτοιες δηλώσεις», είπε ο Αλμπάρες σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Μερτς είχε δηλώσει ότι η Μαδρίτη έπρεπε να «πειστεί» να συμφωνήσει με τον υψηλότερο στόχο του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, που ανέρχεται στο 3,5% του ΑΕΠ, μετά τις απειλές του Τραμπ να περιορίσει το εμπόριο με την Ισπανία.
Ο Τραμπ προέβη σε αυτές τις απειλές λόγω της άρνησης της Ισπανίας να επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να χρησιμοποιήσει τις βάσεις της για επιθέσεις κατά του Ιράν.
