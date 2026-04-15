Εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Γιος πρώην αστυνομικού ο 14χρονος δράστης του μακελειού
Τουρκία Σχολείο Ένοπλη επίθεση Πυροβολισμοί Νεκροί

Εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Γιος πρώην αστυνομικού ο 14χρονος δράστης του μακελειού

Εννέα μαθητές και 1 εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους - 13 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 σε κρίσιμη κατάσταση - Ο πατέρας του δράστη συνελήφθη

Εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Γιος πρώην αστυνομικού ο 14χρονος δράστης του μακελειού
Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στην επαρχία Καχραμάνμαρας της Τουρκίας το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4).

Ο δράστης της επίθεσης, ο 14χρονος Ισά Αράς Μερσινλί ο οποίος επίσης φοιτούσε στο σχολείο, έβαλε τέλος στη ζωή του. Ο πατέρας του ανήλικου, Ουγκούρ Μερσινλί ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός, συνελήφθη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί, ανέφερε ότι το σχολείο λειτουργούσε με διπλό ωράριο και ότι η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που αποχωρούσαν οι μαθητές της πρωινής βάρδιας. Όπως δήλωσε, ο 14χρονος μαθητής, εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας κρατώντας όπλα που είχε φέρει από το σπίτι και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ μαθητές και ένας εκπαιδευτικός, ενώ τραυματίστηκαν 13 άτομα. Από τους τραυματίες, έξι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τρεις να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο υπουργός εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, στο σημείο μετέβησαν οι υπουργοί Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας και Δικαιοσύνης, ενώ ενημερωνόταν συνεχώς και ο πρόεδρος της Τουρκίας για τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο  κυβερνήτης της επαρχίας, Μουκερέμ Ουνλούερ διευκρίνισε ότι παραμένει ασαφές αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της αναταραχής.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.
