Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καλεί για επείγουσα βοήθεια στον εμπόλεμο Λίβανο
Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Μπαρχάμ Σαλίχ, κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει επείγουσα βοήθεια στoν Λίβανο, το ένα πέμπτο του πληθυσμού του οποίου έχει εκτοπιστεί λόγω του πολέμου ανάμεσα στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ.

«Καλώ τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει υποστήριξη και επείγουσα βοήθεια στον Λίβανο», τόνισε, έπειτα από συνάντηση με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό, Ναουάφ Σαλάμ, στη Βηρυτό.

«Οι ανθρωπιστικές συνέπειες αυτού του πολέμου είναι άμεσες, και επιμένω ότι οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο επιθέσεων», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ που βρίσκεται στον Λίβανο από χθες, Τρίτη (14/4).

«Ο Λίβανος δεν αξίζει να είναι αιχμάλωτος ενός επαναλαμβανόμενου κύκλου βίας, αξίζει υποστήριξη και σταθερότητα», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της HCR δήλωσε πως η υπηρεσία του δεν έχει λάβει παρά μόνο «ένα μέρος» των 61 εκατ. δολαρίων που έχει ζητήσει προκειμένου να βοηθήσει τον Λίβανο να διαχειριστεί την «άνευ προηγουμένου» κρίση την οποία αντιμετωπίζει με τους εκτοπισμένους.

Το ποσό που ζητάει η HCR είναι μέρος των 308 εκατ. δολαρίων που είχε ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επειγόντως για τον Λίβανο, όπου μετέβη τον Μάρτιο, ούτε δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου.

Τα πλήγματα που εξαπολύει το Ισραήλ στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων, περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού του Λιβάνου.

Ανάμεσά τους, περισσότεροι από 140.000 βρίσκονται σε κέντρα υποδοχής που έχει στήσει το κράτος.

Ο Λίβανος, που αντιμετωπίζει οξεία οικονομική κρίση από το 2019, δεν έχει ανακάμψει ακόμη από τις συνέπειες του προηγούμενου πολέμου Χεζμπολάχ-Ισραήλ που τελείωσε τον Νοέμβριο του 2024.
