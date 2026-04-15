Νέα φωτογραφία του Τραμπ με τον Ιησού να τον αγκαλιάζει: Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, έγραψε
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τεχνητή νοημοσύνη Ιησούς

13 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ο Ιησούς τον αγκαλιάζει, λίγες μόνο ημέρες αφότου δέχτηκε έντονη κριτική για τη δημοσίευση μιας παρόμοιας εικόνας που τον απεικόνιζε ως τον Χριστό.

Η εικόνα, η οποία αρχικά δημοσιεύτηκε στο X από έναν υποστηρικτή του Τραμπ, αναδημοσιεύτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο στο Truth Social την Τετάρτη. Μαζί με την εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ο Τραμπ έγραψε: «Μπορεί να μην αρέσει αυτό στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!».

Στην εικόνα ο Ιησούς αγκαλιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο ενώ ο υποστηρικτής του που την είχε δημοσιεύσει έγραφε: «Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα θρήσκος… Αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται… ότι ο Θεός ίσως παίζει το ατού του;».

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσιεύσει μία εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικόνιζε ως τον Ιησού να θεραπεύει έναν άρρωστο άνδρα με ακτίνες φωτός να εκπέμπονται από τα χέρια του. Ο Τραμπ εμφανίζεται περιτριγυρισμένος από πατριωτικά σύμβολα, όπως μια κυματίζουσα αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας και αετοί που πετούν πάνω από το κεφάλι του. Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις και διαγράφηκε από το Truth Social.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, σχολίασε το γεγονός ότι διέγραψε την ανάρτηση λέγοντας πως το έκανε επειδή «δεν ήθελε να μπερδέψει κανέναν» και κατηγόρησε τις «ψευδείς ειδήσεις» για την πρόκληση αντιδράσεων. «Το είδα ως μια φωτογραφία μου ως γιατρού. Ξέρετε, ως ένα αστείο, να παίζω τον γιατρό και να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα. Έτσι λοιπόν το είδαν. Αυτό πίστευαν οι περισσότεροι», δήλωσε.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης