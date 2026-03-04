Η Νατοϊκή αντιαεροπορική άμυνα εξουδετέρωσε πύραυλο από το Ιράν πριν φτάσει στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, «έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε» λέει η Άγκυρα
Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή τραυματίες από το περιστατικό - Καταδίκη από το ΝΑΤΟ
Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Όπως είναι γνωστό, από το 2016 έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των Αδάνων μία συστοιχία Patriot, μετά από αίτημα της Άγκυρας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά τη διέλευσή του από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας, αναχαιτίστηκε εγκαίρως και εξουδετερώθηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση από το τουρκικό υπουργείο, το πυρομαχικό που έπεσε στην περιοχή Ντερτιόλ της επαρχίας Χατάι ήταν μέρος του συστήματος αεράμυνας της Τουρκίας, που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες από το περιστατικό.
Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης: «Σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε εχθρική στάση απέναντι στη χώρα μας. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».
ΝΑΤΟ: Καταδικάζουμε την επίθεση του Ιράν κατά της Τουρκίας
«Καταδικάζουμε την επίθεση του Ιράν κατά της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ.
«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας».
