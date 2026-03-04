Η Νατοϊκή αντιαεροπορική άμυνα εξουδετέρωσε πύραυλο από το Ιράν πριν φτάσει στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, «έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε» λέει η Άγκυρα