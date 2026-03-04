Η Τεχεράνη απειλεί όσους Ιρανούς πολίτες «ενεργούν σύμφωνα με τα συμφέροντα του εχθρού»
Το Ιράν βρίσκεται «σε κατάσταση πολέμου» και θα ενεργήσει «αποφασιστικά» εναντίον όσων δρουν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε η ιρανική δικαστική εξουσία 

Το Ιράν βρίσκεται «σε κατάσταση πολέμου» και θα ενεργήσει «αποφασιστικά» κατά όσων δρουν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησε η ιρανική δικαστική εξουσία απευθυνόμενη στον ιρανικό πληθυσμό.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής δικαστικής εξουσίας του Ιράν Γολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, γνωστός για τον ρόλο του στην καταστολή των κινημάτων διαμαρτυρίας στο Ιράν και ως ένθερμος υποστηρικτής των μαζικών φυλακίσεων, των συνοπτικών διαδικασιών και της εφαρμογής της θανατικής ποινής.

«Κατά συνέπεια, όσοι ενεργούν με οποιονδήποτε τρόπο, με λόγια ή πράξεις, σύμφωνα με τα παράνομα συμφέροντα του επιτιθέμενου εχθρού, θα αντιμετωπίζονται με σθεναρότητα και αυστηρότητα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες», προειδοποίησε κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan .
