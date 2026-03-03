Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, για να «συγκρατήσει» τις τιμές στην ενέργεια