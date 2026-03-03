Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απειλεί να «κάψει όποιο πλοίο» περάσει το στενό του Ορμούζ
Οι απειλές για τον αποκλεισμό του Κόλπου και η εκτίμηση για άνοδο της τιμής του πετρελαίου στα 200 δολάρια ανά βαρέλι προκαλούν ανησυχία στην παγκόσμια αγορά
Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε χθες με ολοκληρωτικό αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ, σταματώντας τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο, εν μέσω της κλιμακούμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο στρατηγός προεξοφλεί αύξηση των τιμών του πετρελαίου στα 200 δολάρια ανά βαρέλι.
Ο στρατηγός Σαρντάρ Εμπραχίμ Τζαμπαρί, επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, προειδοποίησε ότι θα «κάψει οποιοδήποτε πλοίο» επιχειρήσει να περάσει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ. Ο στρατηγός δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θα επιτεθούν στους πετρελαιαγωγούς και δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε «μιας σταγόνας» πετρελαίου από την περιοχή. Οι απειλές αυτές έρχονται καθώς η περιοχή παραμένει κλειστή λόγω των συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.
IRGC Advisor Brigadier General Sardar Ebrahim Jabbari:— ConflictLive (@conflict_live) March 3, 2026
"Strait of Hormuz is closed. Anyone who wants to pass, our self-sacrificing heroes in the IRGC Navy and the Army will set those ships on fire. Don't come to this region." pic.twitter.com/pWol7Zq8Kz
Η στρατηγική σημασία του ΟρμούζΤο στενό του Ορμούζ, που χωρίζει το Ιράν από την αραβική χερσόνησο, είναι μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που μεταφέρεται διά θαλάσσης περνά από αυτήν την περιοχή, κάνοντάς την στρατηγικής σημασίας για πολλές χώρες, κυρίως της Ασίας.
Ο de facto αποκλεισμός του στενού έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα στις ασιατικές αγορές, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και το ΥΦΑ της περιοχής.
Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και πετρελαιοφόραΤην περασμένη εβδομάδα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, το οποίο υποστηρίζουν ότι συνδέεται με τις ΗΠΑ. Αυτή η επίθεση, σε συνδυασμό με προηγούμενες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία το Σάββατο και την Κυριακή, δείχνει την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Ορμούζ.
Οι υπηρεσίες ναυσιπλοΐας και οι φορείς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας επισημαίνουν τον αυξανόμενο κίνδυνο για την ναυτιλία στην περιοχή αυτή, η οποία είναι κρίσιμη για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Ο αντίκτυπος στον παγκόσμιο πετρελαϊκό τομέαΗ εκτίμηση ότι η τιμή του πετρελαίου μπορεί να φτάσει τα 200 δολάρια ανά βαρέλι, όπως ανέφερε ο στρατηγός, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις παγκόσμιες αγορές. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), πάνω από το 80% του πετρελαίου που διέρχεται από το στενό του Ορμούζ προορίζεται για ασιατικές χώρες.
Ο πόλεμος και ο αποκλεισμός του στενού περιορίζουν δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου από μεγάλους παραγωγούς, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ, και τις εξαγωγές ΥΦΑ από το Κατάρ, πλήττοντας σοβαρά την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.
