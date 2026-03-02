H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί από τις επιχειρήσεις στο Ιράν
Τέσσερα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των εχθροπραξιών με το Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της US Central Command (CENTCOM).
Όπως επισημαίνεται, ο τέταρτος στρατιώτης του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά το πρώτο κύμα ιρανικών επιθέσεων και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.
Η CENTCOM τονίζει ότι «οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η επιχείρηση αντίδρασης βρίσκεται σε εξέλιξη», υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει ενεργή στο πεδίο.
Χθες, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλα θύματα. «Δυστυχώς, είναι πιθανό να υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει. Έτσι είναι πιθανό να συμβεί. Αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μην συμβεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.
Major combat operations continue and our…
