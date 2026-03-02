Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Ομάν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή» εν μέσω πολέμου Ιράν - ΗΠΑ και Ισραήλ
Παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών Μπαντρ Αλμπουσάιντι – Μιλά για «αληθινή πρόοδο» στις έμμεσες συνομιλίες πριν από το ξέσπασμα των εχθροπραξιών
Την εκτίμηση ότι η διπλωματική οδός παραμένει εφικτή, παρά τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα, διατύπωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, ο οποίος είχε διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες συνομιλίες Τεχεράνης – Ουάσιγκτον.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι υπογράμμισε: «Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή».
Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν αναφέρθηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, σημειώνοντας ότι επέτρεψαν να επιτευχθεί «αληθινή πρόοδος προς μια συμφωνία άνευ προηγουμένου ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ».
Καταλήγοντας, επανέλαβε την πίστη του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης της κρίσης, δηλώνοντας: «Συνεχίζω να πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση της σύγκρουσης».
Η τοποθέτηση του Μπαντρ Αλμπουσάιντι έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή, με το Ομάν να επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ήδη απηύθυνε νωρίτερα έκκληση να κηρυχτεί «κατάπαυση του πυρός» και να προκριθεί η «επιστροφή στον διάλογο», κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ιρανό ομόλογο του Αμπάς Αραγτσί.
Χθες Κυριακή, επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε έναν τραυματισμό σε λιμάνι του Ομάν, του μοναδικού κράτους του Κόλπου που δεν χτυπήθηκε το Σάββατο, στον πρώτο γύρο των ιρανικών αντιποίνων, ενώ πετρελαιοφόρο στοχοποιήθηκε εντός των χωρικών του υδάτων.
Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη καλεί να αποκατασταθεί «η ειρήνη» και ότι η ιρανική πλευρά θα δεχόταν κάθε «σοβαρή προσπάθεια» που θα συνεισέφερε «να τερματιστεί η κλιμάκωση και να αποκατασταθεί η σταθερότητα».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι υπογράμμισε: «Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή».
Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν αναφέρθηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, σημειώνοντας ότι επέτρεψαν να επιτευχθεί «αληθινή πρόοδος προς μια συμφωνία άνευ προηγουμένου ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ».
I want to be very clear - the door to diplomacy remains open. Talks in Geneva made genuine progress towards an unprecedented agreement between Iran and the United States and although the hope was to avoid war, war should not mean that the hope of peace is extinguished. I still…— Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) March 1, 2026
«Η ελπίδα της ειρήνης δεν έχει εξαλειφθεί»Παρά την κλιμάκωση της σύγκρουσης, ο Ομανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η ελπίδα για αποκλιμάκωση δεν έχει χαθεί. «Αν και η ελπίδα μας ήταν να αποφευχθεί ο πόλεμος, αυτό δεν πρέπει να σημάνει ότι η ελπίδα της ειρήνης έχει εξαλειφθεί», ανέφερε.
Καταλήγοντας, επανέλαβε την πίστη του στη διπλωματία ως μέσο επίλυσης της κρίσης, δηλώνοντας: «Συνεχίζω να πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση της σύγκρουσης».
Η τοποθέτηση του Μπαντρ Αλμπουσάιντι έρχεται σε μια περίοδο έντονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή, με το Ομάν να επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ήδη απηύθυνε νωρίτερα έκκληση να κηρυχτεί «κατάπαυση του πυρός» και να προκριθεί η «επιστροφή στον διάλογο», κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ιρανό ομόλογο του Αμπάς Αραγτσί.
Χθες Κυριακή, επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε έναν τραυματισμό σε λιμάνι του Ομάν, του μοναδικού κράτους του Κόλπου που δεν χτυπήθηκε το Σάββατο, στον πρώτο γύρο των ιρανικών αντιποίνων, ενώ πετρελαιοφόρο στοχοποιήθηκε εντός των χωρικών του υδάτων.
Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη καλεί να αποκατασταθεί «η ειρήνη» και ότι η ιρανική πλευρά θα δεχόταν κάθε «σοβαρή προσπάθεια» που θα συνεισέφερε «να τερματιστεί η κλιμάκωση και να αποκατασταθεί η σταθερότητα».
