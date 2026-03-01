Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Φωτιά μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν σε βάση με γαλλικές δυνάμεις στο Αμπού Ντάμπι
Η βάση, γνωστή και ως Camp de la Paix («Στρατόπεδο Ειρήνης»), ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο φιλοξενεί γαλλικές δυνάμεις
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι ιρανική επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε ναυτική βάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου φιλοξενούνται γαλλικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρξουν θύματα.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, «εξειδικευμένες ομάδες ανταποκρίθηκαν σήμερα σε περιστατικό που προέκυψε από επίθεση δύο ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αποθήκη στη Ναυτική Βάση Αλ Σαλάμ στο Άμπου Ντάμπι».
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο κοντέινερ με γενικά υλικά, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή απώλειες ζωών.
Η βάση, γνωστή και ως Camp de la Paix («Στρατόπεδο Ειρήνης»), ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ωστόσο φιλοξενεί γαλλικές δυνάμεις κατόπιν πρόσκλησης των αρχών της χώρας.
Ο γαλλικός στρατός δεν προχώρησε σε σχόλιο σχετικά με τις αναφορές για την επιδρομή.
Thick black smoke seen rising from the site of Iranian drone and/or missile strike on Camp de la Paix, a French naval base in Abu Dhabi, United Arab Emirates. pic.twitter.com/jnA7fzvRtY— OSINTdefender (@sentdefender) March 1, 2026
