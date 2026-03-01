Νεκρή από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο μια γυναίκα στο Τελ Αβίβ, 20 ελαφρά τραυματίες

Μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στο Τελ Αβίβ , πέθανε, σύμφωνα με πληροφορίες.Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel , μια υγειονομική υπηρεσία αναφέρει ότι μεταφέρει σε νοσοκομεία 20 τραυματίες, συγκεκριμένα έναν άνδρα περίπου 40 ετών σε σοβαρή κατάσταση, έναν άνδρα περίπου 30 ετών σε μέτρια κατάσταση, μια γυναίκα περίπου 90 ετών σε μέτρια κατάσταση και 17 άλλους που είναι ελαφρά τραυματισμένοι.

Οι ομάδες της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, της ισραηλινής υπηρεσίας που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, "διαπίστωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας περίπου 40 ετών, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα της", αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι "πολλά σημεία πρόσκρουσης" αναφέρθηκαν στο Ισραήλ μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στρατιώτες της παθητικής άμυνας "έχουν αυτήν τη στιγμή αναπτυχθεί σε πολλά σημεία πρόσκρουσης σε όλο το Ισραήλ", και διεξάγουν "σημαντικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης", ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και πλάνα ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων, σωστικά συνεργεία και πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές του Τελ Αβίβ, όπου έχουν προκληθεί ζημιές.