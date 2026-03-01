Νεκρή από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο μια γυναίκα στο Τελ Αβίβ, 20 ελαφρά τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Τελ Αβίβ Ισραήλ Επίθεση Πύραυλος

Νεκρή από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο μια γυναίκα στο Τελ Αβίβ, 20 ελαφρά τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες  πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 40 χρονών που υπέκυψε στα τραύματά της, άλλοι 20 ελαφρά τραυματίες στο νοσοκομείο

Νεκρή από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο μια γυναίκα στο Τελ Αβίβ, 20 ελαφρά τραυματίες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την πρόσκρουση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στο Τελ Αβίβ, πέθανε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, μια υγειονομική υπηρεσία αναφέρει ότι μεταφέρει σε νοσοκομεία 20 τραυματίες, συγκεκριμένα έναν άνδρα περίπου 40 ετών σε σοβαρή κατάσταση, έναν άνδρα περίπου 30 ετών σε μέτρια κατάσταση, μια γυναίκα περίπου 90 ετών σε μέτρια κατάσταση και 17 άλλους που είναι ελαφρά τραυματισμένοι.

Οι ομάδες της Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ, της ισραηλινής υπηρεσίας που είναι αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, "διαπίστωσαν τον θάνατο μιας γυναίκας περίπου 40 ετών, η οποία έφερε σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα της", αναφέρεται σε ανακοίνωση της υπηρεσίας αυτής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι "πολλά σημεία πρόσκρουσης" αναφέρθηκαν στο Ισραήλ μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στρατιώτες της παθητικής άμυνας "έχουν αυτήν τη στιγμή αναπτυχθεί σε πολλά σημεία πρόσκρουσης σε όλο το Ισραήλ", και διεξάγουν "σημαντικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης", ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και πλάνα ισραηλινών τηλεοπτικών δικτύων, σωστικά συνεργεία και πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές του Τελ Αβίβ, όπου έχουν προκληθεί ζημιές.

6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης