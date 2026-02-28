Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Το Ιράν χτύπησε με drone το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ: Πληροφορίες για ελαφρά τραυματίες
Την ίδια ώρα, το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα
Ένα drone έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά εργαζόμενοι και να σημειωθούν περιορισμένες υλικές ζημιές, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με στόχο αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.
Αρκετοί υπάλληλοι του αεροδρομίου υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά την επίθεση, σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.
Παράλληλα, το Κατάρ ανακοίνωσε πως αναστέλλει προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στα χωρικά του ύδατα μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στον Κόλπο, κυρίως της βάσης Αλ-Ουντέιντ που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ντόχα.
«Προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας, το υπουργείο Μεταφορών καλεί όλα τα πλοία θαλάσσιων μεταφορών, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις, να αναστείλουν προσωρινά τον πλου τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Στο μεταξύ, στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες άρσης του συναγερμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Το υπουργείο ζήτησε ωστόσο από τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους αν δεν είναι απαραίτητο και μέχρι οι αρχές να ολοκληρώσουν διαδικασίες.
JUST IN - Video shows damage and smoke at Kuwait International Airport after an Iranian drone strike.— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 28, 2026
pic.twitter.com/aPMsD6Jcl9
A drone has targeted Kuwait International Airport causing injuries to some workers and some material damage, according to the country’s Civil Aviation Authority.#Kuwait #Iran #Israel #US pic.twitter.com/7TR4eJZadZ— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 28, 2026
