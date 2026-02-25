ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γεννήθηκε το πρώτο μωρό στη Βρετανία με μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια

Οι γιατροί της είχαν αποκλείσει την πιθανότητα τεκνοποίησης, ωστόσο η ίδια πλέον μιλά για «θαύμα»

Ιστορική θεωρείται η γέννηση του μικρού Χιούγκο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αποτελεί το πρώτο παιδί που ήρθε στον κόσμο μετά από μεταμόσχευση μήτρας προερχόμενης από αποβιώσασα δότρια, δίνοντας νέο ορίζοντα σε γυναίκες με σοβαρές δυσκολίες γονιμότητας.

Η μητέρα του παιδιού είχε διαγνωστεί από νεαρή ηλικία με σύνδρομο Asperger, ενώ παράλληλα έπασχε από σπάνια ανωμαλία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, που συνεπάγεται απουσία ή σημαντική υποανάπτυξη της μήτρας. Οι γιατροί της είχαν αποκλείσει την πιθανότητα τεκνοποίησης, ωστόσο η ίδια πλέον μιλά για «θαύμα».

Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε με μόσχευμα από γυναίκα που είχε αποβιώσει, μια πρακτική που παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη διεθνώς. Ακόμη πιο σπάνιες είναι οι περιπτώσεις επιτυχούς κύησης και γέννησης μετά από τέτοια διαδικασία. Ο Χιούγκο είναι το τρίτο παιδί στην Ευρώπη που γεννιέται έπειτα από μεταμόσχευση μήτρας από αποβιώσασα δότρια.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη μεταμόσχευση μήτρας στη Βρετανία έγινε το 2023, σε ασθενή με την ίδια πάθηση, η οποία είχε λάβει μόσχευμα από ζώσα δότρια, την αδελφή της. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου τα δύο τρίτα των μεταμοσχεύσεων μήτρας προέρχονται από εν ζωή δότριες.

