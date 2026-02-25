ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τουρκία F-16 Συντριβή αεροσκάφους

Βίντεο: Συνετρίβη F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο πιλότος

Το αεροσκάφος της 9ης Μοίρας της Βάσης Αεριωθούμενων κατέπεσε κατά τη διάρκεια πτήσης λίγο μετά τα μεσάνυχτα

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος, όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής Ισμαήλ Ουστάογλου.

Σύμφωνα με τον νομάρχη, το F-16, που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσιρ, κατέπεσε κατά τη διάρκεια πτήσης περίπου στις 00:50, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.



Ο Ισμαήλ Ουστάογλου επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα σκοτώθηκε ο πιλότος του αεροσκάφους, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια της συντριβής.



Ο αυτοκινητόδρομος Σμύρνης-Κωνσταντινούπολης, όπου υπάρχουν διάσπαρτα συντρίμμια και οι ομάδες εργάζονται εντατικά, έχει προσωρινά κλείσει για την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής Ισμαήλ Ουστάογλου.

Κλείσιμο


Ενώ τα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές, ομάδες στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων εργάζονται για να συλλέξουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και να ολοκληρώσουν την τεχνική ανάλυση. Έχει γίνει γνωστό ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι αρμόδιες μονάδες διεξάγουν ολοκληρωμένη διοικητική και τεχνική έρευνα για το δυστύχημα.

