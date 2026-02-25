Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Βίντεο: Συνετρίβη F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Μπαλίκεσιρ, νεκρός ο πιλότος
Το αεροσκάφος της 9ης Μοίρας της Βάσης Αεριωθούμενων κατέπεσε κατά τη διάρκεια πτήσης λίγο μετά τα μεσάνυχτα
Σύμφωνα με τον νομάρχη, το F-16, που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσιρ, κατέπεσε κατά τη διάρκεια πτήσης περίπου στις 00:50, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
🚨 F-16 savaş uçağının düşme anına ait görüntü; pic.twitter.com/Tt6ZwZgt4f— Türkiye Gerçekleri TR (@gerceklerix) February 25, 2026
Ο Ισμαήλ Ουστάογλου επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα σκοτώθηκε ο πιλότος του αεροσκάφους, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα αίτια της συντριβής.
#SONDAKİKA: Balıkesir’de F-16 uçağının düştüğü bölgeden görüntüler. https://t.co/lmvlYNYtfl pic.twitter.com/yYCc6v2NtN— AS TV (@astvhaber) February 25, 2026
Ο αυτοκινητόδρομος Σμύρνης-Κωνσταντινούπολης, όπου υπάρχουν διάσπαρτα συντρίμμια και οι ομάδες εργάζονται εντατικά, έχει προσωρινά κλείσει για την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε ο νομάρχης της περιοχής Ισμαήλ Ουστάογλου.
Vali Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerinde açıklamalarda bulundu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 25, 2026
— Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde meydana geliyor
— Şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum
Milli Savunma Bakanlığından açıklama ⤵️
➜… https://t.co/MYb0sodezU pic.twitter.com/0aXxhWKrqX
Ενώ τα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο εκτρέπονται σε εναλλακτικές διαδρομές, ομάδες στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων εργάζονται για να συλλέξουν τα συντρίμμια του αεροσκάφους και να ολοκληρώσουν την τεχνική ανάλυση. Έχει γίνει γνωστό ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι αρμόδιες μονάδες διεξάγουν ολοκληρωμένη διοικητική και τεχνική έρευνα για το δυστύχημα.
Milli Savunma Bakanlığı:— Metropol Haber (@metropolmedya_) February 25, 2026
— Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir.
— Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır.… pic.twitter.com/PDhDhMXKc8
