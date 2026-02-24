Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ένας νεκρός από έκρηξη σε τριώροφο κτήριο στην Ιταλία, διασώθηκαν τρία άτομα
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου
Έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε τριώροφο κτήριο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Νεγκράρ, έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία.
Στο κτήριο διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις διασώθηκαν και ένας ανασύρθηκε νεκρός. Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν αμέσως τέσσερα οχήματα των πρώτων βοηθειών και των πυροσβεστών.
Οι πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας έσκαψαν με γυμνά χέρια με μεγάλη προσοχή, διότι το κτήριο κατέρρευσε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.
#Verona, intervento dei #vigilidelfuoco in corso a Negrar per l’esplosione con conseguente crollo in un fabbricato di tre piani. Le squadre, anche con personale USAR e cinofili, stanno operando per accertare se al momento dell’esplosione fossero presenti all’interno le quattro… pic.twitter.com/5HMwed6hjb— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 24, 2026
Esplode una palazzina a Negrar,nel Veronese.Una persona morta sotto il crollo, 3 salvate dai vigili del Fuoco— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 24, 2026
Forse una bombola di gas ha causato l'esplosione al primo piano di un edificio a 3 livelli. Un uomo è morto,feriti non gravi i tre familiari,2 uomini e una donna. pic.twitter.com/aleyT2XEyK
