Η Αυστραλία θα θεσπίσει νόμους για να πλαισιώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ο Άντονι Αλμπανέζι

«Καμία επιχείρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί αυστραλιανά βιβλία, μουσική, έργα τέχνης ή ειδήσεις για να δημιουργεί ή να εκπαιδεύει μια ΤΝ χωρίς τον έλεγχο του καλλιτέχνη», τόνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός