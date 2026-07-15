Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Κρήτης

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 79χρονος Βρετανός επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο
που έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
, με τις ελληνικές αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Σύμφωνα με την Daily Mail
, ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου. Το πλήρωμα και το ιατρικό προσωπικό που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του το πρωί της Τρίτης.
Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το κρουαζιερόπλοιο έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, γεγονός που οδήγησε το πλοίο να προσεγγίσει το νησί ώστε να αποβιβαστεί ο επιβάτης. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Χανίων
, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 79χρονου.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Βρετανός ταξίδευε μόνος του ή συνοδευόταν από μέλη της οικογένειάς του ή άλλους συγγενείς.
Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός ακόμη Βρετανού επιβάτη σε κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν στην Κέρκυρα
. Στις αρχές του μήνα, ένας 67χρονος Βρετανός άφησε την τελευταία του πνοή σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, ενώ το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Κέρκυρας. Και σε εκείνη την περίπτωση, η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση διενήργησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου.