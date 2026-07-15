Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Κρήτης
ΚΟΣΜΟΣ
Κρουαζιερόπλοιο Κρήτη Κέρκυρα

Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Κρήτης

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός ακόμη Βρετανού επιβάτη σε κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν στην Κέρκυρα

Βρετανός τουρίστας βρέθηκε νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Κρήτης
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Νεκρός εντοπίστηκε ένας 79χρονος Βρετανός επιβάτης σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά της Κρήτης, με τις ελληνικές αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ηλικιωμένος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου. Το πλήρωμα και το ιατρικό προσωπικό που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του το πρωί της Τρίτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το κρουαζιερόπλοιο έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, γεγονός που οδήγησε το πλοίο να προσεγγίσει το νησί ώστε να αποβιβαστεί ο επιβάτης. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 79χρονου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Βρετανός ταξίδευε μόνος του ή συνοδευόταν από μέλη της οικογένειάς του ή άλλους συγγενείς.

Το περιστατικό έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο ενός ακόμη Βρετανού επιβάτη σε κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν στην Κέρκυρα. Στις αρχές του μήνα, ένας 67χρονος Βρετανός άφησε την τελευταία του πνοή σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας, ενώ το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι της Κέρκυρας. Και σε εκείνη την περίπτωση, η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ προανάκριση διενήργησε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου.
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